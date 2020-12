BONNE ANNEE Dès le 1er janvier, le Smic augmente, le fonds de solidarité aux entreprises arrête en partie et les prothèses auditives sont remboursées

2020 se termine… enfin. Vive 2021. Cette nouvelle année va apporter son lot de changements. Certains concernent le portefeuille des ménages, comme la hausse du SMIC, la réforme des APL ou l’augmentation des tarifs réglementés du gaz. D’autres touchent plus particulièrement les entreprises, notamment la (presque) fin du fonds de solidarité aux entreprises qui a permis à beaucoup d’entre elles de survivre au coronavirus. Et enfin certains concernent les consommateurs qui vont voir le malus automobile se durcir, un identifiant apparaître sur leur vélo et la disparition progressive des touillettes en plastiques. 20 Minutes vous résume ce qui va changer au 1er janvier.