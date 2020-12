Un passage à la nouvelle année sous haute surveillance. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin demande aux préfets de prendre des mesures pour lutter en « priorité » contre les « rassemblements non autorisés » et les « violences urbaines » d’ici la fin de l’année, en particulier pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, dans une note consultée ce mardi.

« La priorité doit être donnée ces prochains jours à la lutte contre les rassemblements non autorisés et les phénomènes de violences urbaines », écrit le ministre dans ce télégramme adressé lundi aux représentants de l’Etat.

Des contrôles dès 20 heures

Il leur demande de mettre en place des dispositifs de contrôle « visibles » dès l’entrée en vigueur du couvre-feu à 20 heures et de concentrer l’action des forces de l’ordre « dans les centres-villes et les quartiers et les zones sensibles les plus sujets à ces phénomènes » afin, ajoute-t-il, « de vous assurer de l’affirmation de l’autorité de l’Etat en chaque point du territoire national ».

Le soir du 31 décembre « 100.000 policiers et gendarmes seront exceptionnellement mobilisés », a-t-on précisé Place Beauvau.

Interdire la vente d’alcool à emporter

Dans sa note, Gérald Darmanin demande également aux préfets de prendre « à chaque fois que possible » des « arrêtés d’interdiction de vente de combustibles dans des contenants transportables » ou « de vente d’alcool à emporter ».

Il appelle aussi à mener des « opérations de contrôle et de sensibilisation » auprès « des revendeurs d’artifices » et à solliciter des réquisitions auprès des procureurs pour effectuer des « contrôles d’identité appropriés » et des « fouilles de véhicules » afin de « s’assurer de l’absence de transport d’éléments dangereux susceptibles d’être utilisés contre les forces de sécurité intérieure ».

Fermeture des transports publics ?

Le ministre requiert aussi de « sécuriser » les chantiers et d’étudier la « possibilité de fermer tout ou partie des transports publics à compter de 20 heures ». Au sujet des « fêtes clandestines », la consigne est d’intervenir « dans les meilleurs délais », « dès qu’un rassemblement de ce type est signalé ». Outre la verbalisation des participants, « vous chercherez prioritairement à identifier les organisateurs », écrit le ministre.

Dans la nuit de samedi à dimanche, quatre personnes ont été interpellées à Paris pour avoir organisé des fêtes clandestines. Les procédures ont été classées sans suite pour trois d’entre elles, seule une sera jugée. Le ministre suggère enfin de ne pas communiquer localement sur les incendies de véhicules, pour « éviter tout phénomène de "compétition" ».