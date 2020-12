SNAPCHAT L’année 2020 a été très riche en infos, mais aussi en infox. Voici le Top 3 selon « Oh my fake »

«Oh my Fake Awards 2020» : Le crème de l'infox — 20 Minutes - OMF

L’année 2020 restera certainement longtemps un des grands crus de l'infox, de la rumeur et de la théorie du complot.

On ne sait plus où donner de la tête car tant de sujets d’actualité ont enflammé les réseaux sociaux : Covid, astéroïde, Trump, Brexit, fin du monde, vaccin ou changement climatique…

Dans ce nouvel épisode d’Oh my fake, Clémence a fait le tri et vous propose son palmarès, un top 3 forcément subjectif et dont on aimerait ne plus entendre parler en 2021.

Soyez fort contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news. Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les fake news​ attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

