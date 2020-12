Illustration d'un test PCR à Nice. — SYSPEO/SIPA

Taux d’occupation des lits en réanimation, taux de positivité, déplacements sans masque dans l’espace public… Tous les indicateurs de l’extension de l’épidémie de coronavirus surveillés par la ville de Nice virent au rouge, a indiqué Christian Estrosi, le maire LR, dans un communiqué publié ce dimanche et relayé par Nice Matin. Le taux d’incidence s’y établit à 340 pour 100.000 habitants, le double de l’actuelle moyenne nationale.

Conséquence, « la police municipale a renforcé ses contrôles et préventions sur le respect des gestes barrière ». Un conseil local de santé doit se tenir ce lundi, et de nouvelles mesures pourraient être officialisées dans la foulée, mais les possibilités du maire sont limitées sans appui de l’Etat, via la préfecture des Alpes Maritimes.