Illustration célébration du Nouvel An — Canva/Illustration

Jamais deux sans trois… confinements ? C’est la question qui a dû animer des repas de Noël. A l’occasion du lancement de la campagne de vaccination en France, le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé que l’instauration d’un troisième confinement n’est pas exclue si la situation épidémique « devait s’aggraver ».

Les autorités redoutent l’arrivée d’une nouvelle vague épidémique après les fêtes de Noël et restent préoccupées par l’importante circulation du coronavirus, avec « 15.000 contaminations détectées par jour en moyenne, alors qu’on était descendu à 11 000… », pointe Olivier Véran. La situation demeure par ailleurs préoccupante dans plusieurs régions et départements (Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Alpes-Maritimes) et plusieurs édiles, notamment à Reims et à Nancy, plaident pour un reconfinement.

Le 11 décembre dernier, le gouvernement a pris les devants en annonçant l’instauration d’un couvre-feu le 31 décembre entre 20 heures et 6 heures du matin. Le Nouvel An devra donc se célébrer dans l’intimité de son foyer, sans festivité de voisinage et célébrations dans les bars et restaurants.

Après les fêtes de Noël, vous redoutez une forte reprise de l’épidémie de coronavirus ? Vous hésitez à fêter le 31 décembre comme vous l’aviez prévu ? Allez-vous changer vos plans pour la Saint-Sylvestre ou au contraire fêtez le passage à la nouvelle année avec quelques proches ? Comment avez-vous prévu de passer votre réveillon du Nouvel An ? Racontez-nous en remplissant le formulaire ci-dessous.