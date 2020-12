Photo illustration d un panneau qui indique un centre de depistage du Covid 19 a Bourgoin en France. — ALLILI MOURAD/SIPA

Laurent Wauquiez (LR) en a fait une affaire politique : la région Auvergne Rhône-Alpes qu’il préside a lancé avant les fêtes une grande campagne de dépistage du Covid-19. Santé publique France a rendu les résultats pour la semaine du 14 au 20 décembre, indique Le Progrès.

Et forcément, ils ne sont pas bons puisque le nombre de personnes testées a triplé, passant à plus de 400.000 personnes hebdomadaires. Dans le seul département du Rhône, 112.000 personnes ont été testées, et 4.441 se sont révélées positives, soit un taux d’incidence de 237 cas pour 1000.000 habitants. Ce qui conduit Santé publique France à constater que « le dépistage met au jour une circulation virale non détectée jusqu’à présent », notamment de cas asymptomatiques. Conséquence logique aussi de ces tests massifs : le taux de positivité est redescendu de 8 à 4 %.

Le nombre de personnes hospitalisées en urgence pour cause de coronavirus a augmenté la semaine dernière, avec 470 entrées contre 420 une semaine plus tôt. Enfin, au 24 décembre, 4.200 personnes étaient hospitalisées pour cause de Covid-19, dont 434 en réanimation.