Un panneau de signalisation de zone de verglas lors d'un jour de neige. (Illustration). — CLOSON/ISOPIX/SIPA

Neuf départements sont désormais placés en vigilance orange « vagues-submersions » et « neige-verglas », selon le bulletin publié par Météo-France, ce lundi.

De la neige et du verglas sont attendus dans les départements de l’Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Lozère et du Puy-de-Dôme. Le phénomène de « vagues-submersions », lui, concernera la Corse-du-Sud, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Var.

Circulation très difficile sur l'A89 et l'A75

Selon Météo-France, « malgré les faibles valeurs de coefficients de marée, le phénomène vagues-submersions associé à la tempête Bella » sera « remarquable » et devrait « affecter les littoraux de la façade atlantique », et tout particulièrement dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Les météorologues appellent également à la prudence sur le sud-ouest de la Corse et l’ouest du Var.

Côté neige, attendue autour de 600 à 800m, elle devrait faiblir au cours de la journée, avant de se renforcer dans la nuit de lundi à mardi. Associées au vent fort, les chutes de neige risquent de provoquer « la formation de congères et d’importantes accumulations en montagne dues au transport par le vent », détaille Météo-France, qui estime que la neige atteindra 50 à 70 cm au-dessus de 800/900m ce soir. Attention, la circulation s’annonce très difficile sur l'A89 et l'A75.