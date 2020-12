De puissantes vagues gonflées par la tempête Bella frappent le port du Becquet, dans la Manche, dimanche 27 décembre. — SAMEER AL-DOUMY / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La tempête Bella a fait de gros dégâts. Environ 34.000 foyers étaient privés d’électricité dimanche soir dans l’est et le centre de la France alors que la tempête continuait sa course selon le gestionnaire du réseau électrique Enedis. L’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Alsace France Comté sont particulièrement touchées, a précisé un porte-parole de l’entreprise. Enedis se dit « mobilisé pour rétablir l’électricité auprès de ces foyers » sans se prononcer sur le délai d’un retour à la normale.

La pression des parlementaires de tous bords politiques aura finalement été trop forte. Donald Trump a fini par céder au bout d’une semaine de résistance. Le président américain a ratifié dimanche soir le nouveau plan de relance économique de 900 milliards de dollars adopté le 21 décembre au forceps par le Congrès. Le locataire de la Maison-Blanche a également signé dans la foulée la proposition de loi de financement de l’Etat fédéral, ce qui permet d’éviter la fermeture mardi des services publics.

Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Roger Federer ne va pas participer au prochain Open d’Australie. L’ex-N.1 mondial a déclaré forfait pour la compétition car il doit poursuivre sa récupération après deux opérations à un genou, ont annoncé lundi les organisateurs du tournoi. La compétition commencera le 8 février.