Francois Bayrou à Paris, le 22 septembre 2020. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

François Bayrou y va lui aussi de ses conseils dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Le président du MoDem et Haut-commissaire au Plan s’est dit favorable dimanche à l’idée d’un passeport sanitaire, qui conditionnerait l’accès de certains lieux à la vaccination contre le Covid-19.

Face au tollé suscité par un projet de loi sur les urgences sanitaires instituant la possibilité de voir conditionnés certains déplacements à la vaccination, le gouvernement a reporté de « plusieurs mois » le dépôt du texte devant le parlement. Interrogé sur LCI sur le sujet, François Bayrou a estimé qu'« on peut tout à fait imaginer ça, que d’une certaine manière le fait d’être soumis à la vaccination ouvre des portes qui jusqu’alors étaient fermées ».

Optimiste sur l’acception du vaccin

C’est « le sens naturel des choses », a-t-il estimé, en défendant « tous les efforts qui peuvent être faits » pour « retrouver la vie la plus normale possible », à partir du moment qu'« aura été vérifié que, un, le vaccin est efficace, deux, qu’il est sans danger ». « Pour aller dans ce sens-là aujourd’hui, nous n’avons que l’espoir du vaccin », a-t-il souligné, au premier jour de la campagne de vaccination en France et en Europe.

Enfin, au sujet des nombreux Français sceptiques face au vaccin, le président du MoDem s’est voulu optimiste. Il a ainsi estimé qu'« une fois qu’on aura vérifié » qu’il est « sans risque », ce qui « se fera en quelques jours ou quelques semaines », « alors la demande de vaccins va beaucoup augmenter et on va atteindre des chiffres massifs qui permettront de vaincre l’épidémie ».