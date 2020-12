En Normandie, ce dimanche — Sameer Al-DOUMY / AFP

Huit départements ont été placés en vigilance orange par Meteo-France pour la journée de lundi, selon les prévisions de l’établissement public diffusées dimanche.

De la neige et du verglas sont attendus dans l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme, tandis qu’un phénomène de « vagues-submersions » touchera la Corse-du-Sud, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Malgré les faibles valeurs de coefficients de marée, le phénomène « vagues-submersions » associé à la tempête «Bella» sera remarquable et affectera les littoraux de la façade atlantique, avec des vagues particulièrement puissantes sur la côte aquitaine.

12.000 foyers ont été privés d’électricité

Dimanche en fin d’après-midi, la perturbation liée à « Bella » arrive sur l’ouest du Massif central avec de la neige au-dessus de 600 à 700 m, qui tombera fortement en soirée et se généralisera.

Ces chutes de neige seront très intenses en première partie de nuit de dimanche à lundi et associées à un vent tempêtueux, ce qui conduira à la formation de congères et à d’importantes accumulations en montagne. En seconde partie de nuit et au cours de la journée de lundi, les chutes de neige se poursuivront au-dessus de 600/800m, toujours en présence de vent, même si celui-ci deviendra moins marqué.

Autre conséquence de la tempête, un peu plus de 12.000 foyers ont été privés d'électricité dimanche en Bretagne et en Normandie, et jusqu’à 6.000 l’ont été dans le Nord et le Pas-de-Calais, à la suite du passage de la tempête Bella. Dimanche soir, Enedis a annoncé un « retour à la normale sur le réseau électrique » en Bretagne, « prévu pour 20h dans le Finistère, le Morbihan et déjà effectif dans les autres départements depuis 17h ».