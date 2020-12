AMBIANCE L’homme a tiré cinq ou six fois sur les pompiers venus l’aider à son domicile

Illustration de l'intervention des pompiers ici lors d'un violent orage à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Une équipe de pompiers du Vaucluse a connu un Noël très agité à Carpentras rapporte La Dépêche. Appelé ce vendredi pour secourir un homme blessé, les soldats du feu se sont fait tirer dessus par l’individu une fois arrivé à son domicile.

L’homme a dit être blessé aux côtes à cause de la chute d’une armoire, même si des soupçons de violences volontaires pèsent. L’intervention des pompiers l’aurait tout de suite énervé et il se serait agité et aurait saisi son fusil.

Pas de blessé

Les pompiers se sont alors enfui avec la femme et le fils du tireur et ont réussi à enfermer l’homme dans son appartement. Ce dernier aurait tout de même réussi à tirer cinq à six coups de feu.

Le Raid de Marseille a ensuite été appelé en renfort et est parvenu à calmer l’individu. Personne n’a été blessé.