Darmanin a-t-il menti sur la mort d'un policier en Seine et Marne ? C'est dans OMF Oh my fake — 20 Minutes - OMF

Gérald Darmanin pris en flagrant délit de mensonge ? Une sortie du ministre de l'Intérieur sur BFMTV n’est pas passée inaperçue. Le membre du gouvernement évoque la mort d’un policier en Seine-et-Marne, renversé par une voiture. « Le ministre de l’Intérieur a eu à connaître de la mort d’un policier en Seine-et-Marne qui a été percuté par quelqu’un qui ne s’est pas arrêté, qui a fait son travail et qui laisse une famille endeuillée. » Oui mais.. la réalité est plus complexe. C’est ce que nous explique Clémence dans OMF Oh My fake. Elle revient sur le succès et l’intérêt de cette interview, qui a donné lieu à de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

