RAFALES Au menu, de la neige et des vents de plus de 100 km/h

La tempête Bella se prépare à déferler sur la France — Pixabay

Evidemment, 2020 ne pouvait se terminer que par une tempête ! Une perturbation venue d’Islande se prépare en effet à s’abattre sur la France à partir de dimanche. La Chaîne Météo prévoit des rafales sur les côtes de la Manche jusqu’à 120 km/h et entre 80 à 100 km/h, rapporte Ouest-France.

La tempête se déplacera au fils des jours sur le territoire. Ainsi, dimanche, c’est d’abord toute la côte Atlantique qui devrait être touchée, avant de progresser vers les « Pays-de-la-Loire, le bassin parisien et les Hauts-de-France en cours de matinée, avec des rafales qui atteindront 80 à 100 km/h, et localement 100 à 110 km/h sur les collines de l’Artois », précise La Chaîne Météo.

Des effets jusqu’à lundi prochain

Dimanche après-midi, le vent devrait un peu se calmer sur ces régions, mais ce ne sera que pour mieux souffler dans le Poitou, la Charente, le Limousin et la Lorraine, « avec des rafales pouvant avoisiner les 110 km/h sur le littoral charentais et 80 à 100 km/h dans les terres », détaille encore La Chaîne Météo.

Le soir, le tour de France d’Eole continue, et les vents de 110 km/h s’abattront sur l’Auvergne et la Franche-Comté. Des chutes de neige, des vents violents et de la pluie pourraient encore avoir lieu le lundi dans les régions touchées par Bella.