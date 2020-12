Le légendaire viaduc de Millau, illustration — SIPA

C’est la belle histoire de Noël, et elle vient de nos collègues du Midi-Libre. Vendredi 25 décembre, un Tarnais quadragénaire a arrêté sa voiture sur le viaduc de Millau et s’est rapproché du bord de l’édifice afin de sauter et de mettre fin à ses jours.

Heureusement, les agents de sécurité du viaduc, qui ont l’habitude d’en surveiller les bords afin d’empêcher les sauts des base jumpers (une pratique qui consiste à sauter du viaduc et d’ouvrir son parachute au dernier moment, qui a déjà fait de nombreux morts), ont repéré l’homme avant qu’il ne passe à l’acte.

L’individu sain et sauf

Alertés par son comportement, les agents de sécurité ont contacté les pompiers qui se sont rendus sur place. Les soldats du feu ont réussi à dissuader l’homme de sauter. Il a été transféré à l’hôpital de Millau, où son moral se serait amélioré à en croire Midi-Libre. Tout est bien qui finit bien, en somme.