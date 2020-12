DU PAIN ET DES JEUX « 20 Minutes » vous a concocté une petite grille de bingo à remplir lors de vos réunions familiales

Illustration d'un bingo de Noël. — Pixabay

Couvre-feu, Brexit, Joe Biden, hydroxychloroquine, forme variante de virus, déconfinement… Notre vocabulaire s’est enrichi en cette année 2020, pleine de surprises et rebondissements. Malgré un contexte un poil anxiogène, certains pourront retrouver leurs proches ce jeudi soir ou vendredi midi pour attendre le Père Noël (qui rappelons-le, ne peut pas attraper le Covid-19).

Certes, cette année, les réjouissances sont limitées, avec le conseil du gouvernement d’être seulement six à table​, de rester loin ou d'être très précautionneux avec les plus fragiles, d’éviter de manger à moins d’un mètre tous en même temps… Mais ceux qui auront le plaisir de se retrouver devraient en profiter d’autant que les retrouvailles ont été rares cette année. Il n’empêche, entre les débats sur le complotisme, la vaccination, les incohérences du gouvernement, le Brexit ou autres sujets tendus, il est possible que certains aient besoin d’un petit jeu pour détendre l’atmosphère.

La rédaction de 20 Minutes a donc confectionné une grille de bingo (tradition de Noël). Objectif ? Remplir une ligne, colonne ou diagonale de cinq mots ou phrases qu’on risque tous d’entendre lors des réunions familiales. Qu’est-ce qu’on gagne ? L’immense joie de continuer à lire 20 Minutes bien sûr…