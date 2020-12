DISPOSITIF « Merci d’assurer un maximum de mobilisation visible de nos forces de sécurité aux abords immédiats des églises et des temples »

Noël : Gérald Darmanin demande aux préfets de renforcer la sécurité des lieux de culte (Illustration) — ISA HARSIN/SIPA

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de « renforcer significativement » la surveillance des lieux de cultes et des offices jeudi et vendredi à l’occasion des fêtes de Noël, alors que le plan Vigipirate est toujours à son niveau maximal.

« Merci d’assurer un maximum de mobilisation visible de nos forces de sécurité aux abords immédiats des églises et des temples dans cette période de risque élevé d’attentat », écrit le ministre dans un télégramme envoyé mercredi.

Des dispositifs de protection « dissuasifs »

Les forces militaires de Sentinelle « pourront utilement être mobilisées », en renfort des policiers et gendarmes, ajoute Gérald Darmanin, qui souhaite des dispositifs de protection « dissuasifs ».

Depuis l’attaque djihadiste au couteau qui a fait trois morts dans la basilique Notre-Dame de Nice fin octobre, le plan Vigipirate est à son niveau le plus élevé, dit « urgence attentat ».

Cela « exige une attention particulière devant les sites symboliques ou qui rassemblement de nombreuses personnes en cette période », écrit-il.

Démultiplication des messes

Le ministre invite notamment les préfets à « identifier les sites plus sensibles, connaître les lieux et horaires des cérémonies et ainsi définir les mesures de protection à mettre en œuvre afin de rassurer les chrétiens ».

Depuis le 3 décembre, la jauge de 30 personnes pour participer aux cérémonies dans les lieux de culte a été supprimée mais deux sièges doivent rester libres entre chaque personne ou entité familiale et une rangée sur deux doit rester inoccupée.

Pour satisfaire tous les fidèles, certaines paroisses ont décidé de démultiplier les messes ou de les dépayser exceptionnellement dans des salles polyvalentes.