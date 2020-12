Un panneau indique la fermeture de la frontière entre le Royaume-Uni et la France après la découverte d'une nouvelle souche de coronavirus outre Manche. — AFP

Des parkings quasiment vides. Le port de Calais, épicentre du trafic transmanche, sonne étrangement creux depuis dimanche et la décision de suspendre pour quarante-huit heures les transports en provenance du Royaume-Uni, après la découverte d’une nouvelle souche très active du Covid-19.

Le standard du terminal ferry a beaucoup sonné lundi : des appels de personnes souhaitant savoir si les bateaux circulaient. Réponse : aucun problème pour partir, mais impossible de rentrer dans les 48 heures. C’est pourquoi David Sagnard, patron de l’entreprise de transports Carpentier à Calais, mais aussi président régional de la FNTR (Fédération nationale des transports routiers), a préféré laisser ses camions à l’arrêt ce lundi. Conséquence : une perte de chiffre d’affaires « d’environ 10.000 euros, à raison de 700 à 800 euros par véhicule… ». « On réfléchit à une solution de trafic non accompagné – par containers, mais à Douvres, la congestion est telle qu’un véhicule venant chercher une remorque n’arriverait pas à rejoindre le port… »

« C’est mort de chez mort »

Même si le gros du trafic se concentre le mercredi et le jeudi, la jauge est plus faible que d’habitude et il n’y avait aucun camion sur les rampes d’accès au tunnel vers 11 heures. Selon l’opérateur Getlink, le trafic était inférieur d’un tiers aux prévisions. Très peu de trafic aussi sur les autoroutes alentour, où les panneaux lumineux de signalisation rappellent la « fermeture stricte » du trafic dans le sens Royaume-Uni-France.