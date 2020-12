Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, à Rome le 7 octobre 2020. — Francesco Fotia/AGF/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La nouvelle souche du coronavirus qui circule au Royaume-Uni a fait un premier pas sur le continent. L’Italie a détecté dimanche un premier cas de contamination par cette nouvelle souche, soupçonnée d’être plus contagieuse. Selon le ministère de la Santé, le patient est rentré depuis peu de Grande Bretagne par avion et lui et ses proches sont en isolement. L’Italie a par ailleurs annoncé la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni jusqu’au 6 janvier. Reste à savoir si ce cas est isolé ou si d’autres pays sont touchés.

C’est jour de vote à Marseille, tout du moins pour le conseil municipal. Sauf coup de théâtre, le socialiste Benoît Payan devrait être élu ce lundi maire de la deuxième ville de France en remplacement de Michèle Rubirola, démissionnaire après moins de six mois à la tête de la cité phocéenne. Si le conseil municipal entérine le choix de Michèle Rubirola qui a souhaité que son premier adjoint lui succède et devienne « l’urgentiste » dont a besoin la ville, Benoît Payan, seul candidat en lice de la majorité, deviendra à 42 ans le plus jeune maire de l’histoire de Marseille. Pour vous permettre de suivre au mieux cette élection, 20 Minutes ouvre pour vous un Live afin de ne pas rater une miette du scrutin.

La France a suspendu depuis dimanche minuit et pour quarante-huit heures tous les déplacements de personnes en provenance du Royaume-Uni, « y compris liés aux transports de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire », a indiqué Matignon à l’issue d’un Conseil de défense. « Seul le fret non accompagné sera donc autorisé. Les flux de personnes ou de transports en direction du Royaume-Uni ne sont pas concernés », a précisé Matignon, alors qu’une variante du coronavirus a été découverte outre-Manche. Celle-ci ne semble toutefois « pas entraîner, à ce stade des connaissances, une gravité accrue ou une résistance au vaccin ».