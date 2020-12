Coronavirus : des seringues truquées pour les politiques se faisant vacciner ? La rumeur décryptée par « Oh my fake » — 20 Minutes - OMF

Montrer l’exemple. Alors que le vaccin contre le coronavirus arrive dans plusieurs pays, les gouvernants, et même la Reine d'Angleterre, envisagent d’y avoir recours publiquement. Ce afin de rassurer et d’inciter à avoir recours à cette vaccination, tout en désamorçant les rumeurs sur son inefficacité ou sa dangerosité.

Las, désormais, c’est une autre rumeur qui émerge. Les politiques auraient recours à des seringues truquées, avec aiguille rétractable. Leur vaccination serait fictive. Clémence décrypte ce hoax dans OMF Oh My Fake.

Soyez fort contre les fake news

