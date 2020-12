Coronavirus EN DIRECT : Le cap des 100 morts a été franchi en Polynésie française…

11h03 : Nouvelles restrictions à Monaco pour le réveillon

L’accès à la principauté, où les restaurants sont ouverts contrairement à la France et les ballets affichent complet pour presque toutes leurs représentations, sera restreint le soir du Nouvel An et ouvert uniquement aux visiteurs ayant réservé à l’hôtel, annonce l’AFP. Dans une allocution solennelle, le prince de Monaco a précisé que le couvre-feu serait décalé jusqu’à 23h (contre 20h actuellement) pour le 24 décembre. En revanche, il sera maintenu à l’heure habituelle pour le soir du réveillon de fin d’année. Les restaurants en revanche bénéficieront d’une dérogation et pourront fermer à 22h30.