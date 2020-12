Emmanuel Macron est confiné à la Lanterne et continue de travailler en visioconférence, le 17 décembre 2020. — CHARLES PLATIAU / POOL / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron rattrapé par le Covid-19. Le président « a des symptômes réels : une toux et une fatigue importantes », a déclaré sur BFMTV jeudi soir le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, en promettant la transparence sur la santé du chef de l’Etat, testé positif au coronavirus jeudi matin. Le président a également de la fièvre, a ajouté l’Elysée. Gabriel Attal a par ailleurs affirmé que les Français seraient tenus au courant de sa santé et que sur ce point, « la transparence sera la règle », sans préciser sous quelle forme ni si un bulletin de santé sera publié tous les jours.

Au Nigeria, au moins 300 élèves kidnappés ont été relâchés et vont pouvoir retrouver leurs familles. Ces jeunes, enlevés par le groupe djihadiste Boko Haram, avaient disparu vendredi dernier à Kankara dans le nord-ouest du pays. « 344 d’entre eux sont entre les mains des forces de sécurité et vont être transférés à Katsina cette nuit », a déclaré le gouverneur de l’Etat Aminu Bello Masari. « Ils vont bénéficier de soins avant d’être rendus à leurs familles », a-t-il ajouté. « C’est un énorme soulagement pour tout le pays et la communauté internationale », a de son côté tweeté le président, Muhammadu Buhari.

Quand la sortie de ce qui devait être le jeu de l'année vire au fiasco sur consoles. Sony a annoncé vendredi qu'il retirait le jeu vidéo Cyberpunk 2077 de sa plate-forme en ligne PlayStation Store dans le monde entier, invoquant le besoin de préserver la «satisfaction de ses clients», alors que les critiques ont pointé un nombre de bugs impressionnant. «SIE (Sony Interactive Entertainment) s'efforce d'assurer un haut niveau de satisfaction de ses clients, et nous allons donc commencer à offrir un remboursement intégral» aux joueurs, a écrit la division Jeux vidéo de Sony sur ses sites américain et australien, notamment.