Une infirmière prépare une dose de vaccin contre le Covid-19, en Californie le 16 décembre 2020. — Gary Coronado/Los Angeles Times/

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Une professionnelle de santé vivant en Alaska a eu une grave réaction allergique après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, au point d’être hospitalisée mardi. Mercredi soir, elle « allait mieux », a indiqué l’hôpital Bartlett à 20 Minutes, mais elle devait rester une seconde nuit en observation. Cette agente de santé, dont l’identité n’a pas été précisée, ne possédait pas d’antécédent allergique connu.

En dehors des terrains, le Losc vit une période très agitée avec une vente imminente. Mais sur la pelouse, les joueurs agissent comme si de rien n’était. Vainqueur sans trembler mercredi à Dijon (0-2), Lille a enchaîné une troisième victoire d’affilée en Ligue 1. L’équipe conforte ainsi sa place de leader. Une situation idéale avant de recevoir le PSG dimanche soir dans un choc où le club nordiste portera le costume d’un patron que rien ne perturbe.

La hache de guerre est déterrée entre Apple et Facebook. Mark Zuckerberg a vivement réagi mercredi aux nouvelles mesures d’Apple sur la transparence dans la collecte des données par les applications téléchargeables sur la boutique en ligne du fabricant d’iPhone, accusant la marque à la pomme de nuire aux petites entreprises en menaçant leurs revenus publicitaires… Et les siens. Pleines pages de publicité dans le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post, mise en ligne d’un site Internet recueillant des témoignages de petits commerçants et tribune au vitriol : le géant des réseaux sociaux n’a pas lésiné sur les moyens. Notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Berry, vous explique tout.