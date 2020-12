La SNCF attend 750.000 voyageurs pour le départ des vacances de Noël (Archives) — A. GELEBART / 20 MINUTES

La SNCF attend 750.000 voyageurs dans ses trains pour le départ des vacances de Noël, a indiqué mercredi le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet, qui souligne qu’il reste de la place dans ses trains.

« C’est 750.000 voyageurs qui vont prendre le train ce week-end. Pour nous c’est une bonne nouvelle, les Français vont pouvoir reprendre un peu d’oxygène », a expliqué Christophe Fanichet sur Europe 1.

100.000 billets de moins que l’an passé

Par comparaison, la SNCF avait vendu 850.000 billets sur le week-end correspondant de l’an dernier – en pleine grève des cheminots — et trois millions sur le long week-end de Noël (du 21 au 26 décembre) en 2018. Pour fluidifier les flux de passagers, les trains seront annoncés en gare de 30 à 40 minutes à l’avance, et pas 20 minutes comme d’habitude, a également annoncé Christophe Fanichet.

Il reste cette année des prix abordables, même pour des destinations prisées à des dates stratégiques, a-t-il relevé, rappelant que les billets restaient échangeables et remboursables sans frais « jusqu’à la dernière minute » jusqu’au 4 janvier. « 100 % des trains prévus vont circuler », a-t-il assuré.

Trois millions de billets de train vendus

La SNCF avait vendu mercredi 3 millions de billets de TGV et Intercités pour les vacances de Noël, sur les 4,5 millions qu’elle a mis en vente. « Mais nous savons qu’il y a beaucoup de réservations de dernière minute, et nous devrions avoir au final plus de voyageurs pendant les vacances », a précisé un porte-parole à l’AFP, rappelant que 3 billets sur 4 ont été réservés ces derniers temps dans les cinq derniers jours avant le départ.

La SNCF avait à l’époque avancé un chiffre de 8 millions de voyageurs pour l’ensemble des vacances de Noël 2018.