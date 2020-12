Certains déchantent en venant habiter à la campagne — Pixabay

Un besoin de verdure et d’espace après avoir vécu sous cloche. Le premier confinement a donné envie à de nombreux urbains de prendre la poudre d’escampette. Certains d’entre eux ont saisi la balle au bond et ont déménagé, que ce soit en lointaine banlieue, à la campagne, au bord de la mer ou dans une ville beaucoup plus petite. Mais le bonheur n’est pas toujours dans le pré et après quelques mois, certains déchantent car la nouvelle vie au calme n’est pas aussi épanouissante que prévu.

Si vous êtes dans ce cas, racontez-nous. Quelles raisons vous ont fait déménager ? Où êtes-vous parti et comment avez-vous choisi votre nouveau lieu de résidence ? Combien de temps après votre installation avez-vous regretté votre choix ? Qu’est-ce qui vous manque dans cette nouvelle vie ? Avez-vous rencontré des problèmes pour travailler ? Votre vie sociale d’avant vous manque-t-elle ? Pensez-vous retourner dans votre ville d’origine ou déménager dans un autre coin ? Racontez-nous !