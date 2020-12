Le président du Conseil scientifique dans la cour de l'Elysée, Jean-François Delfraissy. — Jacques Witt/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le professeur Jean-François Delfraissy​ demande, ce mercredi, dans une interview au Parisien, aux Français et aux Françaises de « tenir bon » encore « trois à six mois » face au Covid-19. « L’arrivée des vaccins n’aura pas d’impact sur le premier trimestre 2021 et très peu sur le deuxième. Ce début d’année ne sera pas différent de 2020 », dit le président du conseil scientifique, qui oriente les décisions politiques depuis le début de la crise sanitaire. « C’est le dernier effort », assure le professeur. Se gardant de trop d’optimisme, il rappelle néanmoins que tout relâchement se payera rapidement. A bon entendeur…

Les avocats généraux ont requis mardi de lourdes peines à l’encontre des quatre accusés jugés pour l’attaque d’un Thalys en août 2015. Ayoub El Khazzani, qui avait ouvert le feu à l’intérieur du train, répond de « tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Ce citoyen marocain, alors âgé de 26 ans, agissait sur instruction d’Abdelhamid Abaaoud, coordinateur de la cellule terroriste ayant frappé la France et la Belgique en 2015 et 2016. La perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans, a été requise à son encontre. Les avocats de la défense plaideront ce mercredi toute la journée. Le verdict est attendu jeudi en fin de journée.

L’ancien magnat de l’humour québécois Gilbert Rozon, ex-juré de l’émission La France a un incroyable talent, a été acquitté mardi à Montréal d’accusations de viol et d’attentat à la pudeur. Toutefois, la juge Mélanie Hébert a tenu à dire que « ce verdict d’acquittement ne signifie pas que les incidents reprochés ne se sont pas produits ». Elle a même jugé que le récit de la victime présumée était plutôt « plus plausible » que celui de l’accusé. La juge a estimé que le procès, qui a opposé deux versions contradictoires de faits remontant à 40 ans, n’avait pas permis de conclure à la culpabilité de Gilbert Rozon « hors de tout doute raisonnable ». Un critère requis pour le condamner.​