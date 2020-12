Une lycéenne travaillant devant son ordinateur portable (illustration). — I.Harsin/Sipa

Un ordinateur sera offert à chaque élève entrant en seconde ou en CAP.

La mesure vise à augmenter les chances de réussite de tous les lycéens en luttant contre les « inégalités numériques ».

Le projet va coûter 34,5 millions d’euros pour la seule année 2021.

Ce sera l’une des mesures phares de la session budgétaire du conseil régional des Pays-de-la-Loire marquée par des dépenses d’investissement sans précédent (600 millions d’euros). Ce mercredi, les élus de la région voteront le volet numérique du programme « Lycée 4.0 », autrement dit le « lycée de demain ».

L’idée est de fournir un ordinateur portable à chaque élève de seconde, ainsi qu’à chaque élève entrant en première année de CAP. La mesure, qui prendra effet à la rentrée 2021, concerne 48.000 jeunes scolarisés dans les lycées publics et privés des Pays-de-la-Loire. Soit une dépense de 34,5 millions d’euros !

Il ne sera pas restitué à la sortie du lycée

L’ordinateur distribué à vocation à accompagner son détenteur « tout au long de sa scolarité » et même au-delà puisque les élèves « pourront le conserver à la sortie du lycée ». Ils n’auront donc pas à le rendre. L’objectif est de lutter « contre les inégalités numériques » en dotant tous les bénéficiaires d’un « cadre pédagogique moderne et performant pour réussir » leurs études.

« C’est une mesure extrêmement importante pour les jeunes. La région leur donne déjà les manuels scolaires. Là on va plus loin pour préparer leur avenir », justifie Christelle Morançais (LR), présidente de région. Elle se dit « attachée à l’égalité », quitte à offrir un ordinateur portable à des élèves peut-être déjà équipés. La question du matériel, des licences et des logiciels n’a pas encore été tranchée.

Le dispositif Ordi’pass avait, lui, été supprimé

Ce plan, qui s’accompagne d’investissements pour renforcer le très haut débit, le wi-fi et le matériel numérique des lycées, intervient quatre ans après la suppression du dispositif Ordi’pass lequel visait à proposer des ordinateurs aux lycéens et apprentis ayant des revenus modestes (5.000 ordinateurs distribués par an entre 2011 et 2016). « Quel changement de politique radicale ! L’approche des élections régionales dans quelques mois n’y est sûrement pas étrangère », ironise Matthieu Orphelin, députée du Maine-de-Loire ( EDS​) et ancien vice-président écologiste du conseil régional.

Pas moins de 170 millions d’euros seront consacrés à la jeunesse lors de cette session budgétaire de la région Pays-de-la-Loire. Outre l’achat d’ordinateurs, la collectivité prévoit ainsi de financer 7.000 permis à des jeunes de moins de 26 ans sans diplôme et ayant besoin d’un véhicule pour suivre une formation. Elle programme aussi 27 millions d’euros d’investissement pour la modernisation des lycées et 5 millions d’euros pour la rénovation énergétique des universités.