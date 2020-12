VOUS TEMOIGNEZ Les enfants pourront ne pas aller à l’école jeudi et vendredi, a annoncé le Premier ministre

Mercredi soir, certains élèves diront peut-être «à l'année prochaine» à leurs enseignantes et enseignants. — Canva/20 Minutes

Les vacances de Noël approchent, et avec elles les rassemblements familiaux. Si, habituellement, il s’agit d’un moment de bonheur pour tous, le coronavirus est venu changer la donne.

Pour éviter au maximum les contaminations lors de ces retrouvailles, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé ce mardi sur Europe 1 qu’il serait possible de ne pas envoyer ses enfants à l’ école jeudi et vendredi, soit deux jours avant les vacances de Noël. Toutefois, les parents devront prévenir les établissements scolaires s’ils décident de suivre cette recommandation. Le Premier ministre a en effet recommandé de s’autoconfiner une semaine avant les réunions familiales et amicales de fin d’année.

