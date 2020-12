Jean Castex, le 14 décembre 2020 à Paris. — ELIOT BLONDET/POOL/SIPA

Les enfants dispensés d’école en fin de semaine. Le Premier ministre a annoncé ce mardi sur Europe 1 que les parents pourraient ne pas envoyer leurs enfants à l’école jeudi et vendredi, pour éviter les contaminations au Covid-19 lors des retrouvailles en famille pour les fêtes de fin d’année.

« A chaque fois que cela est possible, surtout si on doit recevoir à Noël des personnes vulnérables, le Conseil scientifique (…) a dit (…) si vous pouvez ne pas emmener vos enfants à l’école jeudi et vendredi (…), vous le faites », a déclaré Jean Castex sur Europe 1, reprenant une recommandation du Conseil scientifique. Il recommande également de s’autoconfiner une semaine avant les réunions familiales et amicales de fin d’année.

Pas de date pour la restauration

Une note sera adressée mardi aux recteurs. Les parents devront toutefois prévenir les établissements scolaires. Les scientifiques appellent en outre les écoliers et les lycéens à renforcer les gestes barrières en cette dernière semaine avant les vacances. L’eurodéputé EELV Yannick Jadot a salué une recommandation « pragmatique ». « Ça c’est pragmatique, faisons confiance aux Français », a-t-il dit sur BFMTV/RMC.

Jean Castex a également souligné qu’il ne pouvait pas « garantir » à ce jour que les cafés, bars et restaurants « rouvriront le 20 janvier ». « Ça va dépendre de la façon dont nous aurons passé la période de fêtes, dont j’ai déjà dit qu’elle pouvait être propice à une circulation accélérée » du virus "si nous n’étions pas collectivement responsables", a déclaré le Premier ministre.

Clause de revoyure pour la culture

« C’est un crève-coeur pour moi de fermer les restaurants mais c’est nécessaire », a insisté Jean Castex, affirmant que prendre ces décisions était « une grande source de difficultés parfois de souffrance ». Concernant le monde de la culture, également durement éprouvé par les restrictions, le Premier ministre a rappelé que les « résultats » sanitaires n’étaient « pas encore au rendez-vous » pour permettre une reprise.

« L’exception culturelle, ce n’est pas l’exception sanitaire », a résumé le Premier ministre, alors que plusieurs rassemblements sont prévus mardi pour protester contre les fermetures. « Une clause de revoyure » a été fixée aux acteurs de la culture « le 7 janvier, ils vont y travailler avec la ministre et voir comment, si les conditions épidémiologiques s’améliorent, on pourra à ce moment-là envisager progressivement leur réouverture », a poursuivi Jean Castex. Ce mardi, la France entre dans une nouvelle phase du déconfinement avec la supression des restrictions de déplacement et le retour du couvre-feu.