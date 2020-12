Un triporteur en cours de montage chez Nihola France, à Couëron, près de Nantes. — F.Brenon/20Minutes

Cinq cent trente vélos cargos vont compléter l’offre Véligo. Trois modèles sont à disposition : un triporteur, un biporteur et un modèle dit « rallongé ». Ils seront déployés au premier trimestre 2021.

« Le vélo cargo est une autre façon de voir le transport dans la ville », se réjouit Stéphane Beaudet, vice-président en charge des transports et des mobilités durables à la région Ile-de-France.

L’ambition de la collectivité est de mettre en selle les Franciliens et Franciliennes pour qu’ils optent pour le vélo dans leur déplacement quotidien.

Du nouveau pour Véligo. Après seulement un an de mise en service, Véligo Location qui comptabilise déjà près de 20.000 souscriptions diversifie son offre pour répondre aux nouveaux usages des cyclistes avec trois nouveaux modèles de vélos cargos. Au nombre de 530, ils vont compléter l’offre et seront proposés à la location pour minimum trois mois. Le but ? Faire découvrir ce nouveau mode de transport qui se développe en Ile-de-France. Stéphane Beaudet, vice-président en charge des transports et des mobilités durables à la région a répondu aux questions de 20 Minutes.

Quelles seront les spécificités de ces nouveaux Véligo ?

On va avoir 120 triporteurs, ce sont des vélos qui se déploient de plus en plus, avec deux roues à l’avant, une grosse caisse d’une capacité de 60 kg et avec des porte-bagages. On peut mettre un ou deux enfants dans la caisse à l’avant. On peut aussi mettre des cartons. On déploie également un autre modèle dit « rallongé » avec une caisse à l’avant plus petite, une capacité de 8 kg, avec un porte-bagages allongé où on peut aussi installer des enfants. Il a l’avantage d’être sur deux-roues. On est plus à l’aise en milieu urbain. On en aura 200 à la location. On pense que c’est celui qui aura le plus de succès. Il s’adresse davantage au grand public. Enfin, il y aura 210 biporteurs, avec aussi une caisse à l’avant.

Pourquoi miser sur le vélo cargo pour les familles et les particuliers ? L’objectif est d’aller sur un terrain où Velib n’est pas ?

Tout à fait. On cherche à être novateurs. Le vélo cargo est une autre façon de voir le transport dans la ville. C’est une alternative à la voiture. En ville, c’est même plus rapide. Après nous n’avons pas vocation à être des loueurs de vélo. Nous sommes là pour mettre le pied sur la pédale, pour que les gens prennent plaisir et aient envie d’en acheter. Nous proposons une aide à l’achat à 500 euros pour les vélos électriques, 600 euros pour les vélo-cargos et 500 euros pour les vélos pliants. On sent qu’il y a une bascule, alors on l’accompagne.

Quel est le calendrier de déploiement ?

Actuellement, on a 10.000 vélos électriques, plus 5.000 en cours de déploiement et 5.000 commandés pour le premier trimestre 2021. On va arriver à 20.000. Pour le triporteur, le biporteur et le « rallongé », on va les avoir au fur et à mesure du premier trimestre 2021.