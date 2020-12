Albertville, le 10/12/2020 : Après la crash d'un hélicoptère du Secours aérien francais à Bonvillard en Savoie qui a fait cinq morts mardi le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place. ALLILI MOURAD/SIPA/2012101817 — ALLILI MOURAD/SIPA

Le 8 décembre, cinq personnes ont été tuées dans le crash d’un hélicoptère des secours en montagne de la SAF, près d’Albertville en Savoie.

Seul le pilote a survécu et semble aujourd’hui hors de danger.

Une information judiciaire, confiée à un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Albertville, a été ouverte ce lundi des chefs « d’homicides involontaires et blessures involontaires » contre X.

Près d’une semaine après l’accident, les circonstances et les causes du drame restent floues. Une information judiciaire, confiée à un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Albertville, a été ouverte ce lundi des chefs « d’homicides involontaires et blessures involontaires » contre X après le crash d’un hélicoptère de secours en montagne survenu le 8 décembre au soir en (Savoie), a appris 20 Minutes auprès du parquet.

Vers 19 heures le jour des faits, un hélicoptère de secours, un Airbus EC135 du Service aérien français (SAF), s’est écrasé à 1.800 m d’altitude avec à son bord six personnes. Parmi elles, deux fonctionnaires de police de la CRS Alpes – le commandant d’unité et un brigadier – et quatre membres de la compagnie privée SAF - un élève pilote, un treuilliste instructeur et un élève treuilliste – sont morts. Un seul membre de l’équipage a survécu : le pilote instructeur. Ce rescapé avait réussi à alerter les secours après s’être extrait de l’appareil et avait été secouru par une caravane terrestre d’une quinzaine d’hommes qui avaient évolué avec difficulté dans la zone accidentée, bien enneigée ce soir-là.

« Il a été transporté en urgence au CHU de Grenoble, il a pu être opéré jeudi et ses jours n’apparaissent plus être en danger », précise la procureure d’Albertville Anne Gaches, dans un communiqué. Depuis, une première audition du pilote a été réalisée établissant que, le jour de l’accident, plusieurs rotations ont été effectuées au cours de la journée, à bord de l’hélicoptère, par des équipes différentes, procédant à divers exercices et entraînements.

Des documents et pièces de l’appareil saisis

Immédiatement saisis par le parquet, 20 gendarmes appartenant à différents services se sont rendus sur les lieux du crash, « afin de faire les premières constatations utiles, par voie pédestre toute la journée du mercredi en raison du mauvais temps persistant, puis par voie aérienne le jeudi matin », ajoute la même source.

Plus d’une trentaine d’auditions ont également été réalisées par les enquêteurs dont plusieurs portant sur l’organisation et la préparation du vol auprès des personnels du SAF. « De nombreux documents ont par ailleurs été saisis ainsi que les différentes pièces de l’appareil en vue de leur expertise par les services spécialisés de la gendarmerie du transport aérien », ajoute le parquet d’Albertville. Le Bureau des enquêtes et analyses de l’aviation civile est associé à cette analyse. Les investigations à venir, dans le cadre de l’information judiciaire, « auront pour objectif de préciser les circonstances de l’accident et le cas échéant d’en déterminer les causes », conclut le parquet.

Pour rendre hommage aux victimes, une cérémonie est prévue ce mardi en début d’après-midi au sein de la préfecture de Savoie à Chambéry.