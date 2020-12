Cinq élevages français ont été contaminés par la grippe aviaire fin 2020. — FRANK PERRY / AFP

L’épidémie prend un peu plus d’ampleur en France. Le ministère de l’Agriculture a annoncé ce lundi que deux nouveaux élevages de canards ont été infectés par la grippe aviaire dans l’ouest, portant le total d’exploitations contaminées à cinq depuis le début du mois.

Ces foyers concernent « un élevage de canards maigres en Vendée à Saint-Maurice-des-Noues et un élevage de canards de Barbarie reproducteurs dans les Deux-Sèvres à Saint-Sauveur », près de Bressuire. « L’ensemble des oiseaux de ces élevages ont été abattus sans délai ou, pour les plus récents, sont en cours d’abattage », ajoutent les autorités.

Trois cas dans les Landes

La semaine dernière, trois cas d’influenza aviaire (communément appelée grippe aviaire) avaient été repérés dans des élevages de canards destinés à la production de foie gras dans les Landes. « La traçabilité des mouvements en amont et en aval des élevages infectés permet d’identifier à la fois les facteurs de risque et d’autres élevages potentiellement exposés, dans lesquels des prélèvements sont effectués pour rechercher le virus » H5N8 à l’origine de la maladie, précise le ministère.

Communiqué 📢 | Influenza aviaire : point de situation au 14 décembre 2020 ⤵️https://t.co/F7Od0W5vBs — Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (@Agri_Gouv) December 14, 2020

Après l’apparition de foyers en Russie et au Kazakhstan cet été, l’épizootie a atteint l’ouest de l’Europe cet automne, au gré des migrations de la faune sauvage. Les premiers cas français avaient été détectés en novembre dans des animaleries, en Corse et dans les Yvelines, toutes livrées en oies par un particulier du Nord, selon des informations du ministère livrées début décembre.

Des cas aussi en milieu naturel

De plus en plus de cas de cette maladie, hautement contagieuse et mortelle pour les oiseaux, sont également dénombrés en milieu naturel. Tout récemment, « deux nouveaux cas d’influenza aviaire ont été confirmés sur des oiseaux sauvages trouvés morts : une oie bernache dans le Calvados et une autre dans le Morbihan », indique le ministère lundi.

Ce dernier souligne que « l’influenza aviaire n’est pas transmissible au genre humain par la consommation de viande de volailles, œufs, foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire ». « Les volailles d’élevage sont principalement contaminées par les oiseaux sauvages infectés ou, lors d’épizootie en élevage, par les autres élevages avicoles infectés », rappelle l’agence sanitaire Anses sur son site Internet.