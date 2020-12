Le squat des Beaux-Arts à Montpellier (Archives) — N. Bonzom / Maxele Presse

Ce lundi, le conseil municipal de Montpellier votera une délibération pour libérer le squat des Beaux-Arts, et accompagner les familles qui y vivent vers un relogement.

Ce squat, occupé depuis 2016, est habité par 220 personnes, dont des familles.

Le travail de relogement est mené par l’Etat, la mairie et des associations.

Depuis 2016, des dizaines de personnes sans toits, d’horizons divers, résident dans l’ancien bâtiment des Archives départementales, dans le quartier des Beaux-Arts, à Montpellier (Hérault). Ce lundi (9 h), le conseil municipal de Montpellier votera une délibération, pour accompagner les familles qui y vivent vers des solutions de relogement, et ainsi libérer le squat, avant le 31 mars prochain. Car la justice avait ordonné leur expulsion en 2018, le lieu n’a jamais cessé occupé.

« Ce fut la splendide ignorance, gronde Michaël Delafosse (PS), le maire de Montpellier. En six ans, un certain nombre de squats se sont développés à Montpellier. Le squat n’est pas la norme, il n’a pas vocation à perdurer. Celui des Beaux-Arts, qui est là depuis longtemps, pose des questions avec les riverains. Et les situations humaines se sont dégradées. » Le projet, qui permet d’éviter l’expulsion des occupants par la force, est porté, conjointement, par la ville de Montpellier, le département de l’Hérault, l’Etat, la Fondation Abbé-Pierre, le Secours catholique, et le collectif Luttopia.

« Montrer que c’est possible »

Environ 220 personnes vivraient dans le squat des anciennes Archives départementales. « Une cellule, avec des travailleurs sociaux, a permis de réaliser environ 80 entretiens, confie Michel Calvo (PS), élu à la solidarité. Nous avons rencontré environ 120 personnes, notamment des personnes en situation d’abandon de droits, pour lesquelles nous aurons des réponses, nous et l’Etat. Une partie des personnes n’ont pas souhaité entrer dans le processus de diagnostic. » Sur ces 120 personnes, selon l’élu, il y a 48 familles, avec 23 enfants, dont 20 sont scolarisés. Il y a aussi 34 personnes isolées.

Sylvie Chamvoux, représentante de la Fondation Abbé-Pierre en Occitanie, se « réjouit » de ce travail mené entre la mairie, l’Etat et les associations. « Lorsqu’il a été question d’une expulsion avant la fin de la trêve hivernale, au mois d’octobre, nous nous sommes mobilisés pour demander que l’on puisse plutôt œuvrer à relogement, confie-t-elle. Mais nous resterons vigilants. » « On veut montrer que c’est possible, note Amélie Corpet, déléguée départementale du Secours catholique. C’est un squat très ouvert, qui accueille volontiers ceux qui veulent se faire expliquer son fonctionnement. Une expulsion sèche n’aurait pas eu de sens, au regard du projet porté par le collectif. »

Par ailleurs, un nouveau lieu d’hébergement d’urgence, légal, sera créé en un lieu qui n’a pas encore été précisé. Il devrait permettre à des personnes « en errance », note la ville, d’avoir, d’abord, un logement, puis « de se reconstruire, pour ensuite, s’émanciper ». Une cinquantaine de personnes pourraient y être accueillies.