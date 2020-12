Un dépistage massif du Covid-19 est lancé ce lundi matin dans plusieurs territoires français. — Ludovic Marin/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les habitants des agglomérations du Havre et de Charleville-Mézières vont pouvoir aller se faire tester près de chez eux ce lundi. Deux campagnes de dépistages massifs du Covid-19 débutent ce lundi, nouvelle tentative pour juguler l’épidémie avant les fêtes de fin d’année.

Alors que les Français vont pouvoir de nouveau circuler sans attestation sur l’ensemble du territoire, le nombre de cas de contamination reste loin des objectifs de l’exécutif. Fin octobre, le président Emmanuel Macron souhaitait descendre « à terme » à 5.000 contaminations par jour. Or, la moyenne quotidienne sur la semaine écoulée est à 12.000. 11.533 cas supplémentaires ont été enregistrés entre samedi et dimanche, selon Santé publique France, qui fait état de 150 morts dans les dernières 24 heures.

La littérature mondiale est en deuil et avec elle le monde des espions. Le maître britannique du roman d’espionnage John Le Carré est décédé à l’âge de 89 ans. « C’est avec une grande tristesse que nous devons confirmer que David Cornwell – John le Carré – est décédé d’une pneumonie samedi soir après une courte bataille contre la maladie », a confirmé sa famille. John Le Carré avait accédé à un succès international après la parution de son troisième roman, L’Espion qui venait du froid (1964), qu’il écrivit à 30 ans, « mangé par l’ennui » que ses activités de diplomate à l’ambassade britannique de Bonn en Allemagne lui procuraient. Le roman, vendu à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde, raconte l’histoire d’Alec Leamas, un agent double britannique, passé en Allemagne de l’Est.

Le PSG n’est plus leader de L1. En cette 14e journée de Ligue 1, l’OL rencontrait dimanche le PSG au Parc des Princes. Mené au score, Paris s’est incliné 1 à 0 face à un adversaire plus efficace. Garcia et Tuchel ont suivi le même schéma tactique en plaçant leurs joueurs en 4-3-3 pour démarrer la confrontation. La rencontre n’a pas été riche en buts. L’unique réalisation a été inscrite sur une passe de Toko Ekambi à la 35e par Kadewere. A trois matchs de la trêve, le PSG est sur le podium, mais à la plus mauvaise place, et encore parce que l’OM compte toujours deux matchs de retard sur la meute. Et pour ternir encore un peu plus cette soirée pour le club de la capitale, Neymar est sorti en larmes sur une civière après un gros tacle de Thiago Mendes dans les arrêts de jeu.