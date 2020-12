Zinédine Zidane lors du succès du Real Madrid sur l'Atletico (2-0). — PRESSINPHOTO/Shutterstock/SIPA

C’est l’heure de rattraper les infos essentielles de ce deuxième week-end de décembre.

1. L’Allemagne ordonne un confinement partiel dès mercredi

Alors que la France va sortir du confinement pour passer sous couvre-feu, en Allemagne les commerces non-essentiels, les crèches ou les écoles ferment. La pandémie « est hors de contrôle », annonce le ministre-président de Bavière, Markus Söder. Noël en Allemagne ne s’annonce pas des plus festifs. A lire ici.

2. La victime d’une affaire vieille de plus de 45 ans accusé de meurtre

Il avait 7 ans quand sa sœur a été enlevée et retrouvée morte. Une affaire qui a ému la France en 1974 et qui a été popularisée par le livre Le pull-over rouge. Ce lundi, Jean-Baptiste Rambla est jugé pour le meurtre d’une jeune femme de 21 ans après un premier meurtre en 2004. Le procès d'un homme blessé ou d'un assassin organisé?

3. Des pistes enneigées rouvertes pour Noël

A Noël, vous ne pourrez pas faire de ski alpin, mais si la neige vous manque trop, luge et ski de fond seront possibles dans les Pyrénées. Les stations de Haute-Garonne seront partiellement ouvertes dès le 19 décembre.

4. Cinq blessés par balle ou à l’arme blanche dans une manif pro-Trump

5. La très très bonne semaine de Zinédine Zidane

A deux doigts d'être viré du Real, il y a dix jours, Zinédine Zidane est de nouveau en position de force sur le banc madrilène. Après avoir fait tomber Séville en Liga et Mönchengladbach en Ligue des champions, les joueurs de ZZ ont remporté le derby face à l'Atletico (2-0).

