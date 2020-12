METEO Sont concernés les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Gers

En raison d'une crue lente, les pompiers n'ont eu que peu d'interventions à faire (illustration). — Frédéric Brenon / 20Minutes

Les départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et du Gers ont été placés samedi en vigilance orange « crues » jusqu’à dimanche 16 heures, indique Météo-France. Des crues sont en cours sur le sud-ouest du pays, en particulier sur l’Adour dans le secteur de Dax (Landes), précise le bulletin.

Selon le Codis des Landes, la crue est « très lente », les prévisions météo sont « assez favorables » et les services des pompiers ne réalisent pas plus d’interventions que d’ordinaire. Une quarantaine de petites routes ou chemins de halage ont été coupés en bordure de l’Adour et du Gave.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les pompiers sont intervenus sur des inondations dans des maisons à cause des pluies, « très localisées et de faible envergure ». Aucun axe principal n’a été touché ni de secteur isolé.