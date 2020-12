Coronavirus : un ado brutalisé pour non-port de masque ? OMF Oh My fake revient sur une rumeur — 20 Minutes - OMF

Violentes images. Dans un pub australien, à Melbourne, un adolescent subit une clé d'étranglement par un vigile, avant d'être violemment projeté au sol, face contre terre, comme un paquet.

La raison de ce déchaînement, selon des internautes ? L'ado ne portait pas de masque contre le coronavirus. Sauf que... ce n'était pas le cas. Si ces images frappent par leur brutalité, l'histoire véhiculée sur les réseaux sociaux ne correspond pas à la réalité. Pourtant, nous sommes enclins à la croire. Pourquoi ? C'est ce que nous explique Clémence dans ce nouveau numéro d'OMF Oh My Fake.

