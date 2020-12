Gérant du nouveau magasin de l'enseigne Day by Day à Rennes, David Sene veut « démocratiser » le vrac. — J. Gicquel / 20 Minutes

L’enseigne d’épicerie en vrac Day by Day ouvre un nouveau concept de magasin ce mardi à Rennes.

Dans un marché en pleine croissance, la société mise sur la périphérie pour élargir sa clientèle.

Le marché du vrac ne connaît pas la crise. Malgré les deux confinements, il a même continué sa progression cette année avec un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros, contre 1,2 milliard en 2019. Tirée par l’ouverture de nombreux magasins (plus de 150 cette année) et le développement du non-alimentaire, la croissance devrait encore se poursuivre dans les prochaines années. « On estime que le marché devrait tripler d’ici 2022 », souligne Célia Rennesson, directrice générale de Réseau Vrac, l’organisation qui fédère les acteurs de la filière. « On reste encore petit mais on ressent un réel engouement pour la vente en vrac, même les grandes marques s’y mettent », poursuit-elle.

Pour séduire de nouveaux adeptes, les enseignes spécialisées veulent désormais sortir des centres-villes où elles sont bien implantées pour investir en périphérie. C’est le cas de l’enseigne Day by Day, leader français de l’épicerie vrac avec 70 boutiques sur le territoire, qui ouvrira ce mardi au nord de Rennes un nouveau concept de magasin baptisé Grand Marché Vrac. Dans cet espace marchand de 300 m², Day by Day promet « une ambiance de place de village », selon le gérant des lieux David Sene, qui tient déjà une épicerie vrac de l’enseigne dans le quartier Saint-Hélier à Rennes.

L’épicerie de placard mais aussi des produits frais

Spécialisée dans l’épicerie de placard, Day by Day ajoute ainsi les produits frais dans son panier puisqu’elle hébergera aussi dans son magasin un maraîcher, un boucher-charcutier ainsi qu’un fromager. « On a retenu des commerçants qui étaient déjà engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets », souligne David Sene, qui espère avec son magasin « démocratiser le vrac » dans la périphérie rennaise.

Pour Célia Rennesson, la démarche de Day by Day de s’implanter en dehors des centres-villes et dans des surfaces plus grandes « a du sens ». « Ils reproduisent un peu le concept du supermarché où l’on retrouve tout sous le même toit, ce qui évite de faire plusieurs magasins pour faire ses courses, décrypte-t-elle. Et ils vont aussi pouvoir toucher des clients qui ne font jamais leurs courses dans le centre-ville ». Véritables temples de la consommation, les périphéries des grandes villes s’apprêtent donc à prendre un tournant plus responsable.