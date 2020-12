Qu’allez-vous faire le 31 décembre ? Racontez-nous

Respecterez vous les consignes sanitaires pour le Nouvel an ? — Pixabay

Ce jeudi, le gouvernement a tranché. En raison de la situation épidémique, un couvre-feu à 20 heures sera finalement instauré pour le 31 décembre. La France va donc passer un Nouvel An sans bar, sans restaurant, sans théâtre, cinéma, et sans pouvoir sortir entre 20 heures et six heures du matin. Pas les conditions les plus festives du monde, d’autant plus que le gouvernement a également martelé l’importance, pour ne pas risquer une flambée de cas de coronavirus, de ne pas se réunir à plus de six adultes dans un même lieu.

Avec toutes ses contraintes, comment avez-vous prévu de passer votre réveillon du Nouvel An ? Comptez-vous respecter les consignes sanitaires ou les enfreindre ? Racontez-nous tout ça en cliquant sur le lien ci dessous.