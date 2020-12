Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Mauvaise nouvelle pour les laboratoires français Sanofi et britannique GSK. Ils ont annoncé ce vendredi que leur vaccin contre le Covid-19 ne serait prêt que fin 2021, après des résultats moins bons qu’espéré des premiers essais cliniques. La conduite du programme « est retardée afin d’améliorer la réponse immunitaire chez les personnes âgées », indiquent les groupes dans un communiqué.

Ils tablent désormais sur une mise à disposition d’un vaccin au quatrième trimestre de l’an prochain, alors qu’ils espéraient initialement présenter une demande d’homologation au premier semestre 2021 et livrer un milliard de doses cette même année.

Y aura-t-il Noël à Noël ? Les Français étaient suspendus aux lèvres du Premier ministre Jean Castex ce jeudi pour savoir ce qu’il serait possible ou pas de faire à compter du 15 décembre. « La situation s’est considérablement améliorée ces dernières semaines, mais elle marque le pas ces derniers jours », a commencé Jean Castex. Avec quelque « 11.000 contaminations par jour », selon Olivier Veran, la France est clairement loin des 5.000 cas quotidiens voulus par Emmanuel Macron pour passer au déconfinement.

« Le 15 décembre, nous passerons à une nouvelle étape, mais les règles seront plus strictes », a d’emblée prévenu Jean Castex. Les cinémas, théâtres et salles de concert « resteront fermés » jusqu’au 7 janvier, tout comme « les enceintes sportives, les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos ». Les bars et restaurants resteront quant à eux fermés jusqu’au 20 janvier.

Chaque fin d’année, à l’approche des COP, ces sommets de l’ONU dédiés au climat, le Global carbon project (GPC), consortium international de 86 chercheurs, publient le bilan annuel estimé des émissions mondiales de CO2 de l’année précédente, liées aux activités humaines.

The 2020 Global Carbon Budget is out.



Find analyses, data, figures, infographics and animations about the human and natural sources and sinks of CO2, updated to 2020https://t.co/NbgZT0dDW8 pic.twitter.com/oyum3vxT3I