FETE DES LUMIERES Les Bad Gones et Lyon 1950, les deux principaux groupes de supporters de l’OL, ont partagé mercredi une vidéo du feu d’artifice « sauvage » du 8 décembre, avec d’impressionnantes images de drone

Une nouvelle vidéo du feu d'artifice, avec des images de drone, a été publiée mercredi. — Capture d'écran Facebook

Deux salles, deux ambiances. Au lendemain du spectaculaire mais non autorisé feu d’artifice ayant illuminé le ciel lyonnais pour le 8 décembre, les réactions se sont enchaînées mercredi après-midi. D’un côté, le parquet de Lyon a indiqué ouvrir une enquête pour « mise en danger de la personne » et « infractions à la réglementation sur les artifices de divertissement », après avoir été saisi par le préfet du Rhône et le maire de Lyon.

Magnifique vidéo drone pour ce #8Decembre en hommage à Marie!



Des frissons de voir notre belle ville de Lyon comme ça 😍



Vidéo via FB: https://t.co/VYr2Cbdeg2



Merci aux personnes qui ont si bien illuminés notre ville!!!!!!!! pic.twitter.com/aVNWBsCL2a — Max (@MaxOL69) December 9, 2020

Cette initiative, qualifiée « d’irresponsable » par Thierry Suquet, préfet délégué pour la défense et la sécurité, a dans le même temps fait l’objet d’une impressionnante vidéo publiée par le compte Facebook Lyon-fans. Avec notamment des images de drone au-dessus de la basilique de Fourvière, elle rend bien compte de la dimension géante de cet inattendu feu d’artifice. Alors que de nombreux éléments poussent à croire que les deux principaux groupes de supporters de l’OL sont impliqués dans cette organisation d’envergure, ceux-ci ont réagi sur Facebook mercredi soir, en partageant la vidéo de drone.

« Depuis hier dans les rues de Lyon, la question est sur toutes les lèvres… Qui a fait ça ? Qui est responsable de ce feu d’artifice aux quatre coins de notre belle cité ? Des supporters de l’OL ? Des amoureux de la capitale des Gaules ? Des artificiers amateurs ? L’opération du Saint-Esprit ? Peut-être un peu de tout ça, mais qui sait... », écrivent les Bad Gones, en louant cet « hommage à la protectrice de la ville », à savoir la Vierge Marie. Pour Lyon 1950, « en ces temps austères, certains ont apporté une petite dose de bonheur à toutes les fenottes et à tous les gones ».