Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les partenaires sociaux ont trouvé dans la nuit de mercredi à jeudi un terrain d’entente pour signer un Accord national interprofessionnel (ANI) sur la santé au travail, après l’avis favorable de la CFDT, FO et la CFE-CGC. La CGT a pour sa part donné un avis défavorable et la CFTC est réservée. Les parties ont maintenant jusqu’au 8 janvier pour signer formellement le texte, qui vise à mettre la prévention au centre et à améliorer les dispositifs existants notamment pour les PME.

Ils n’y arrivent toujours pas. La présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont donnés mercredi jusqu’à dimanche pour arriver à une « décision ferme sur l’avenir des discussions » post-Brexit, a indiqué Ursula von der Leyen dans la soirée. C’est un nouveau sursis donc, dans ce Brexit qui n’en finit pas de nous offrir des rebondissements.

C’est une campagne européenne à complètement oublier pour l’OM. Marseille s’est logiquement inclinée (3-0) contre Manchester City mercredi soir en Ligue des champions. Après leur parcours bien triste dans cette compétition, les Marseillais finissent dernier de leur groupe et sont éliminés de toutes les coupes d’Europe. Place maintenant au championnat où l’OM, bien placé, tentera une nouvelle qualification en Ligue des champions. Mais il faudra l’année prochaine montrer un autre visage.