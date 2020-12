Eglise de Saint-Eurache pour le dimanche de Pâques — SIPA

Il n’y a pas que les commerces qui ont souffert du confinement. Avec la fermeture partielle ou totale des édifices religieux, l'Eglise catholique de France a perdu près de 30 à 40 % de ses ressources en 2020, a annoncé la Conférence des évêques de France (CEF), ce mercredi, évoquant « un véritable choc » financier.

La fermeture totale ou partielle des édifices a privé l’Eglise de ses principales sources de revenu comme la quête ou le « casuel », versé pour les cérémonies, a précisé la CEF lors de la présentation de son bilan financier annuel. Cette perte nette est estimée à 90 millions d’euros.

Une quinzaine d’églises « dans des situations fragiles »

Les finances de l’Eglise étaient jusqu’ici relativement stabilisées avec, à titre de comparaison, un léger repli de 1,6 % des ressources enregistré en 2019. Mais aujourd’hui un tiers des 90 diocèses de France sont dans des situations « compliquées », dont 15 « dans des situations fragiles », estime la CEF dans son rapport annuel. Pour atténuer les effets de cette crise ponctuelle, l’Eglise de France mise d’abord sur un sursaut de générosité de ses fidèles lors d’un grand appel aux dons de Noël.

Elle a par ailleurs bénéficié de 5 millions d’euros d’aide de l’Etat au titre de l’activité partielle de ses 8.000 salariés. Pour 2021, les premiers contours d’une cure de rigueur ont également été esquissés. « On va rationaliser, on va vendre un peu plus, certaines paroisses vont devoir vendre des actifs notamment immobiliers », a averti lors d’une conférence de presse Ambroise Laurent, secrétaire général adjoint de la CEF en charge des finances.

« C’est une estimation, nous ne sommes pas Google »

Il a également évoqué le report ou l’annulation de certains projets des paroisses, notamment de soutien de communautés à l’étranger. En revanche, il exclut tout impact sur l’allocation des prêtres. Appuyée par la CEF, une partie de la communauté des catholiques de France s’est fortement mobilisée en novembre pour obtenir une réouverture des églises au public en décembre.

Entre mars et mai 2020, avec la fermeture totale des églises, la CEF a estimé à 60 millions d’euros l’impact du premier confinement et 30 millions pour le deuxième. « C’est une estimation, nous ne sommes pas Google nous ne remontons pas nos résultats en temps réel », a toutefois nuancé le financier de la CEF.