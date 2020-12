Les premiers essais auraient dû débuter cette année, sur la piste de Francazal, au sud de Toulouse. Mais pour l’heure, la possibilité de voir se déplacer les capsules d'Hyperloop TT dans des tubes pressurisés dans les jours à venir semble comprise. A défaut de voir ce futur mode de déplacement mis au banc d’essai, le centre toulousain de recherche et développement de la société américaine a annoncé qu’elle allait boostait ses partenariats pour y parvenir.

HTT a ainsi annoncé qu’elle venait de s’allier à Hitachi Rail. La société de solutions ferroviaires va mettre à disposition sa technologie de gestion du trafic ferroviaire qui sera intégrée aux systèmes d’HyperloopTT afin de gérer et automatiser les capsules qui voyageront jusqu’à des vitesses de 1.200 km/h.

HyperloopTT is adding 100 engineers to accelerate the commercialization of hyperloop systems in partnership with @Altran. Hyperloop systems are the sustainable infrastructure projects of the future and we are building our system today.



