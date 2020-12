Coronavirus EN DIRECT : Le Conseil de défense du jour va-t-il remettre en cause la prochaine étape de déconfinement ? Le suspense continue….

9h40 : Pas de « vague psychiatrique » chez les psy libéraux

Perceptible à l’hôpital et chez les médecins généralistes, la "vague psychiatrique" liée au Covid-19 ne semble pas atteindre les psychiatres libéraux qui ne sont pas plus débordés qu’avant la crise sanitaire. Les données de l’Assurance maladie en attestent : à part une chute d’activité en mars-avril pendant le premier confinement et l’habituel creux estival en juillet-août, leur activité est restée stable depuis le début de l’année, oscillant entre 200.000 et 250.000 consultations par semaine.