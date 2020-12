FAKE OFF Plusieurs publications virales sur les réseaux sociaux annoncent la mise en place un troisième confinement à partir du 4 janvier prochain. C’est faux

La Police Municipale effectue un contrôle des attestations de déplacement dérogatoires sur le marché Libération, à Nice — SYSPEO/SIPA

Tout serait déjà prévu. D’après plusieurs publications virales sur les réseaux sociaux, un troisième confinement pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus serait d’ores et déjà prévu du « 4 janvier jusqu’au 21 février 2021 ». Une annonce saugrenue, alors même que la France ne sortira du deuxième confinement que le 15 décembre prochain au plus tôt, à condition de descendre en dessous de 5.000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19 – une perspective qui, à une semaine de l'échéance, semble désormais irréaliste.

Des publications virales annoncent un troisième confinement entre le mois de janvier et le mois de février. - Tom Hollmann

Les publications Facebook annonçant un reconfinement début janvier, visionnées plusieurs millions de fois, reprennent toutes un même tweet publié dimanche matin. Dans ce dernier, un internaute évoque une « réunion à l’hôpital » de la ville dans laquelle il réside au cours de laquelle les nouvelles dates de confinement auraient été annoncées aux « équipes hospitalières ». Selon l’auteur du tweet, la direction disposerait même des nouvelles attestations dérogatoires.

FAKE OFF

Contacté par 20 Minutes, le ministère des Solidarités et de la Santé a fait savoir que ces propos « ne sont clairement que des rumeurs », et qu’il n’était pas dans les projets du gouvernement de planifier un troisième confinement pour le moment. « Si les chiffres nous obligent, chaque jour, à être vigilants, nous travaillons pour que les Français puissent ressortir, et pas le contraire ! »

Egalement contacté, le Centre interministériel de crise du ministère de l’Intérieur a formellement démenti la planification d’un troisième confinement et l’existence de nouvelles attestations de déplacement dérogatoire. Ces dernières, pour exister, devraient d’ailleurs être associées à de nouvelles mesures restrictives, que le gouvernement n’a pour l’heure pas annoncées.