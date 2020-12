Yann Bubien, directeur du CHU de Bordeaux — UGO AMEZ/SIPA

Les chiffres concernant la circulation du virus étaient à la baisse depuis trois semaines en Nouvelle-Aquitaine.

Mais depuis vendredi les indicateurs virent à nouveau au rouge, avec une hausse du taux d’incidence et des patients hospitalisés au CHU de Bordeaux.

Le directeur du CHU Yann Bubien relève aussi que le nombre de dépistages a été divisé par trois, ce qui est inquiétant à l’approche des fêtes de fin d’année.

Après la réunion de la cellule de crise du CHU de Bordeaux ce mardi matin, le directeur du centre hospitalier Yann Bubien a envoyé un message d’alerte sur les réseaux sociaux. « La tendance n’est pas bonne, les données montrent une hausse des cas. » Les chiffres concernant la circulation du virus en Nouvelle-Aquitaine, étaient pourtant en forte baisse jusqu’à vendredi dernier. 20 Minutes fait le point avec le directeur du CHU.

Vous avez alerté ce mardi matin sur une remontée des chiffres concernant la circulation du virus, que se passe-t-il ?

Depuis trois semaines nous observions une stabilisation et une baisse très claire des indicateurs. Mais depuis vendredi, les indicateurs virent à nouveau au rouge. Vendredi, nous avions 107 patients hospitalisés Covid au CHU, nous en avons 121 ce matin. Nous en avions 35 en réanimation vendredi, nous sommes passés à 37 ce mardi. Ce n’est pas beaucoup plus, mais c’est plus, alors qu’on avait une baisse constante. Et le taux d’incidence remonte aussi. Les signaux montrent clairement une reprise épidémique au CHU de Bordeaux, et il y a une inquiétude des infectiologues et des médecins de l’établissement. Parallèlement, il faut aussi que le nombre de dépistages remonte, car au CHU on voit que ça baisse, et moins on se dépiste plus on peut contaminer d’autres personnes.

Cela baisse fortement ?

A l’unité de dépistage de Pellegrin, nous sommes à 130 dépistages par jour, alors qu’on en faisait 400 par jour il y a quelques semaines. Ça a été divisé par trois ! Or, tant qu’une grande partie de la population n’est pas vaccinée, on n’a pas d’autre choix que de respecter les gestes barrière. Et en ce moment, on fait moins attention, on respecte moins les gestes barrière, pourtant il faut que l’on reste tous très vigilant car les fêtes arrivent, et tout le monde va se retrouver en famille, puis avec les amis au Nouvel An.

Cellule de crise #COVID19 du @CHUBordeaux ce matin : la tendance n’est pas bonne... les chiffres de notre entrepôt de données montrent une hausse des cas ! Plus que jamais il FAUT être vigilant et respecter les gestes barrières 😷 @ARS_NAquit @ARSNA_DD33 @Bordeaux @univbordeaux pic.twitter.com/iWwPKdEKn8 — Yann Bubien (@yannbubien) December 8, 2020

Quelle est la situation des patients qui sont hospitalisés au CHU de Bordeaux ?

Nous sommes revenus à un profil de patients de plus de 65 ans, et surtout de plus de 75 ans.

Est-ce que les discours plutôt positifs de ces dernières semaines ont entraîné un relâchement des gestes barrière ?

Je pense surtout qu’il y a une lassitude sur les gestes barrière. A un moment, on a envie de passer à autre chose. Et puis il y a le retour du froid, qui fait qu’on s’enferme davantage, qu’on aère moins chez soi. Je ne crois pas en revanche que la réouverture des commerces ait eu une incidence, car les gens respectent bien les gestes barrière chez les commerçants. Le risque, on le prend davantage quand on enlève son masque.

La réouverture des salles de spectacle programmée au 15 décembre pourrait-elle être remise en cause selon vous ?

Ce n’est pas à moi de me prononcer, mais en l’état actuel des choses je ne le pense pas car on y respecte les règles comme dans les commerces.