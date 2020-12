Le secteur du BTP est l'un des plus gros employeurs en Bretagne. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Ils réclament de pouvoir manger chaud et au chaud. Mais avec la fermeture des restaurants, les ouvriers du BTP doivent souvent avaler leur repas dans la camionnette. A Ploeuc-L’Hermitage dans les Côtes-d’Armor, le maire a décidé de leur venir en aide. Bravant les règles imposées pendant le confinement, il leur a ouvert depuis le début du mois les portes de la salle des fêtes de la commune afin qu’ils puissent manger dans des conditions plus décentes.

« On ne peut pas laisser des couvreurs manger dehors ou dans un camion à plusieurs, estime Thibaut Guignard interrogé par Ouest-France. Ils se retrouvent sans sanitaires et déjeunent dans des conditions inconfortables et risquées pour leur santé ».

« Si l’on nous ferme, on trouvera un autre concept », promet l’élu

Sur place, deux micro-ondes ont été installés pour permettre aux ouvriers de réchauffer leur gamelle. Le café leur est également offert par un agent de la commune chargé de faire respecter les règles sanitaires. Alors que les températures baissent, l’initiative est saluée par les ouvriers et les artisans venus se restaurer dans la salle communale. « Ça fait du bien de manger au chaud, car ça piquait ce matin, indique l’un d’entre eux à nos confrères. On aurait eu du mal à se réchauffer les extrémités, surtout les pieds ».

Le maire de la commune sait pourtant que son « expérimentation » est interdite et qu’il s’expose à des sanctions mais il assume. « Si l’on nous ferme, on trouvera un autre concept, assure-t-il. On ne laissera pas les gens manger dehors ». ​

Le président de la région interpelle le Premier ministre

L’initiative du maire de Ploeuc-L’Hermitage a en tout cas fait réagir ses collègues élus. Dans un communiqué publié ce mardi, le président de la région Bretagne et les présidents de l’association des maires des quatre départements interpellent le Premier ministre pour lui demander la réouverture des restaurants ouvriers.

« Ils sont aujourd’hui souvent contraints de manger dans le froid, sur leur chantier, dehors ou dans leur véhicule. Ce n’est pas acceptable ! », alertent-ils. Ils proposent de travailler en concertation avec les acteurs du bâtiment et de la restauration pour « identifier les restaurants à ouvrir en priorité et en toute sécurité ».