Lucas Canuel — Canuel

Lucas Canuel, ancien sapeur-pompier volontaire, a été grièvement blessé lors d’un incendie, à Gabian, en 2016. Il a été amputé de ses dix doigts, et grièvement brûlé.

Aujourd’hui, ce champion cycliste, souhaite réintégrer les rangs des sapeurs-pompiers. Mais, contrairement à ses collègues professionnels, le reclassement n’est pas prévu par la loi en cas d’accident. En raison de son handicap, il ne peut plus prétendre à un poste de sapeur-pompier professionnel.

Lucas Canuel a engagé un combat, et souhaite que les textes changent.

Lucas Canuel préfère ne pas trop repenser au passé. « Quand on a un accident, il faut s’attacher à regagner sa vie d’avant », confie le jeune homme. Il faut dire que ces dernières années furent éprouvantes pour cet ancien sapeur-pompier volontaire.

Le 10 août 2016, tandis qu’un virulent incendie ravageait la garrigue de Gabian, dans l'Hérault, il s’est retrouvé, avec trois de ses camarades casqués, pris au piège des flammes. L’un d’eux, Jérémy, mourra des suites de ses blessures. Lucas Canuel s’en tirera, grièvement blessé, amputé de dix doigts, et brûlé sur 40 % du corps.

La loi l’empêche de devenir professionnel

Mais ces dernières années furent aussi celles de tous les défis, pour Lucas Canuel : passionné de cyclisme depuis toujours, il s’est fixé l’objectif de participer aux Jeux paralympiques, et pédale comme jamais pour y parvenir (à lire ici). Il pourrait faire partie des athlètes qui s’envoleront pour Tokyo, en 2021, puis pour Paris, en 2024.

L’Héraultais a un autre rêve : celui de réintégrer les rangs des sapeurs-pompiers, et d’enfiler à nouveau l’uniforme qu’il n’a plus porté depuis plus de quatre ans. Mais si les sapeurs-pompiers professionnels, blessés lors d’une intervention, bénéficient toujours d’un reclassement, il n’en est rien pour les volontaires, le statut de Lucas Canuel lors de l’incendie de Gabian.

« C’est scandaleux, inhumain »

« Ils ont pourtant le même uniforme, ils partagent les mêmes valeurs, ils sont ensemble dans les casernes, ils vont ensemble au feu, ils sont égaux devant le danger, confie Luc Abratkiewicz, son avocat. Et pourtant, il y a une inégalité majeure : les uns seront reclassés en cas d’accident, les autres sont virés. C’est scandaleux. »

L’Héraultais a pourtant bien conscience que son handicap le prive de terrain, et qu’il ne peut pas aller au feu, en raison de critères physiques qui l’en empêchent. Ce qu’il souhaite, c’est un poste adapté. « Le plus adapté, c’est celui de répondre au téléphone, quand les personnes appellent le 18, reprend Lucas Canuel. Aujourd’hui, je ne peux pas. Ce n’est pas sportivement que ça bloque, vous l’imaginez bien ! C’est juste que je suis amputé, que j’ai un déficit au niveau des jambes… Les critères ne me permettent pas d’être sapeur-pompier professionnel, mais je demande juste de répondre au téléphone ! »

Le SDIS réfléchit à un poste… mais pas de pompier professionnel

Des textes responsables, assure-t-il, d’une « discrimination indirecte », que Lucas Canuel souhaite faire bouger. « Après l’accident, le président du département, Kléber Mesquida [PS], est venu me voir. Je lui ai dit qu’un jour, je redeviendrai sapeur-pompier. Je me souviens, les médecins qui s’occupaient de ma rééducation étaient étonnés que je dise ça. » Lucas Canuel et son avocat n’excluent pas de porter l’affaire devant le tribunal administratif. Puis, s’il le faut, devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Les services du SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) de l’Hérault indiquent à 20 Minutes avoir de la considération et de la bienveillance à l’égard de Lucas Canuel et assurent s’engager pour l’inclusion des personnes en situation de handicap et la lutte contre les discriminations. Le SDIS a engagé une réflexion, pour lui proposer un poste territorial, de secrétariat ou de logistique. Mais ce ne sera pas un poste de sapeur-pompier, car, en l’état actuel du droit, ce n’est pas possible. Pourtant, pour Lucas Canuel, ce serait une « reconnaissance », dit-il, de son dévouement à cet uniforme.