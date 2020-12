La pompe à huile, un des célèbres desserts de Noël en Provence. — F.R.

Les fêtes de Noël approchent. 20 Minutes vous fait découvrir différentes traditions qui existent en Aquitaine, dans l’Hérault, le Rhône, le Var ou en Alsace.

En Provence, la tradition veut que treize desserts soient proposés aux convives au soir du 24 décembre.

Parmi les mets sucrés proposés : des mendiants, du nougat, des fruits frais mais aussi la célèbre pompe à huile, faite de farine, d’œufs, d’huile d’olive et d’eau de fleur d’oranger.

Si Cambrai a sa bêtise, ce n’en est pas une de déguster treize desserts en Provence le soir du « gros souper » de Noël. Cette tradition​ bien connue ici apparaîtrait dans la littérature au XVIIe siècle, mais sans spécifier le nombre de mets sucrés à déguster. C’est lors de la première moitié du XXe siècle, sous la plume d’un écrivain aubagnais, Joseph Fallen, qu’apparaît le chiffre treize. Pour certains, il est associé à la Cène, dernier repas du Christ avec ses douze apôtres. Quoi qu’il en soit, la tradition est vivace. Mais que faut-il vraiment disposer sur sa table pour la respecter ?

Parmi les treize desserts, on retrouve toujours les « quatre mendiants », qui sont quatre fruits secs : les noix ou noisettes, les amandes, les raisins secs et les figues sèches. Viennent ensuite les fruits frais locaux, voire, plus récemment, exotiques. On doit donc mettre à disposition des convives raisin, melon, orange et dattes. Puis, selon l’envie, kiwi, ananas ou mangue. Enfin, place à différentes catégories de nougat : blanc, rouge (à la rose) et noir. Nous en sommes donc à… douze.

Des desserts qui varient selon les villes

Il manque le plus important, la célèbre pompe à huile faite de farine, d’œufs, d’huile d’olive et d’eau de fleur d’oranger. « Bien sûr que nous en fabriquons toujours pour Noël, depuis le 1er novembre jusqu’en janvier », assure-t-on à la pâtisserie Plauchut. Située en haut de la Canebière, dans le 1er arrondissement, cette institution marseillaise a ouvert ses portes en 1820. Elle est tenue par la famille de Robert Giordana, actuel responsable du lieu, depuis 1968.

« Cette année, on en fera peut-être moins pour 15 à 20 personnes », vu les consignes du gouvernement, glisse malicieusement Madame Giordana. Qui complète : « Dans les terres, vers Aix-en-Provence, on consomme plutôt le gibassier, une galette à l’écorce d’orange cuite sans levure. Mais nous en faisons aussi. »

Effectivement, la composition des treize desserts varie d’une ville à l’autre. Selon le lieu ou l’envie, on pourra aussi déguster calissons, melons confits, prunes, croquants aux amandes ou encore oreillettes. Bon appétit et joyeux Noël !