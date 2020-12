Le gouvernement demande de ne pas être plus de six à table pour Noël — 20 Minutes/Canva

Bon, on imagine que vous avez tous lu la bonne nouvelle : on est loin, très loin, du seuil des 5.000 contaminations par jour nécessaire à un nouvel assouplissement du confinement le 15 décembre. Des médecins, dont le professeur Gilbert Deray, chef de service à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, craignent l'apparition d'une troisième vague dès janvier. Notamment à cause des rassemblements familiaux pour les fêtes de fin d’année. Le gouvernement a d’ores et déjà demandé aux Français de ne pas être plus de six à table.

Comment allez-vous vous organiser pour les fêtes de fin d’année ? Allez-vous retrouver votre famille ? Allez-vous respecter la jauge de six personnes demandée par le gouvernement ? Comptez-vous les enfants dans ce nombre ? Si vous comptez vous retrouver en famille, allez-vous mettre en place des règles sanitaires, comme le port du masque en famille ou un test pour tout le monde avant de vous retrouver ? Si le Covid s’invite à la fête, avez-vous prévu un plan B ?

